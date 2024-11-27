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Сафонов и Райя — претенденты на звание автора лучшего сэйва дня в Лиге чемпионов

Даниил Аршавский
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов и испанский голкипер «Арсенала» Давид Райя стали претендентами на звание автора лучшего сэйва по итогам прошедшего дня в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Сафонов отбил 6 мячей в матче «ПСЖ» — «Бавария» (0:1), при этом на 74-й минуте игры он отразил сильный удар Джамала Мусиалы из штрафной.

Райя спас ворота «Арсенала» от удара Хидемасы Мориты из-за пределов штрафной в матче со «Спортингом» (5:1).

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спортинг (Лиссабон)
Джамал Мусиала
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