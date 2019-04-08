Садио Мане: "У "Ливерпуля" остались приятные воспоминания о крупной победе над "Порту"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поделился ожиданиями перед первым домашним матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против "Порту", информирует официальный сайт УЕФА.

"Ливерпуль" разгромил "Порту" в прошлом году со счетом 5:0 в 1/8 финала ЛЧ.

– Футболист должен справляться с давлением. Надо стараться получать удовольствие от происходящего. Мы хорошо идем в Лиге чемпионов и в чемпионате, надо наслаждаться моментом. Это главное. Нужно сохранять концентрацию и мотивацию, чтобы достичь своих целей.

У нас остались приятные воспоминания о крупной победе над "Порту". Но это было год назад. Это придаст им мотивации, и это нормально. Будет большой ошибкой полагаться на события годичной давности. 2018 год в прошлом, нечего о нем вспоминать. "Порту" горит желанием выиграть. У них есть цель, как и у нас. Пусть победит сильнейший, – приводит слова Мане пресс-служба УЕФА.

Завтра, 9 апреля, первый матч четвертьфинала ЛЧ, начало – в 22.00 (мск).

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