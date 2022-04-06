Мане оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Бенфикой»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане оценил игру команды в победном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

«Хорошее начало важной недели. Теперь нужно подготовиться к следующей игре. У «Ливерпуля» глубокий состав. Иногда мы вносим изменения, которые приносят пользу всей команде.

Мой гол? Всегда говорил, что для меня важнее победа команды, но я рад, что команда смогла отметиться тремя голами. Мы готовы к ответной встрече», — цитирует Мане Mirror.

Ответная игра команд состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22.00 (мск).