Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:58

Мане оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Бенфикой»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане оценил игру команды в победном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

«Хорошее начало важной недели. Теперь нужно подготовиться к следующей игре. У «Ливерпуля» глубокий состав. Иногда мы вносим изменения, которые приносят пользу всей команде.

Мой гол? Всегда говорил, что для меня важнее победа команды, но я рад, что команда смогла отметиться тремя голами. Мы готовы к ответной встрече», — цитирует Мане Mirror.

Ответная игра команд состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22.00 (мск).

Садио Мане
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
«Челси» — «Реал»: Бензема снова придется спасать мадридцев
Эмери рассказал, что думает о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Куртуа заявил, что «Реал» отдаст все силы ради победы над «Челси»
Игра «Атлетико» против «Сити» — настоящий позор. Это недостойно четвертьфинала Лиги чемпионов
Вратарь «Вильярреала» Рульи — о матче с «Баварией»: «Мы хотим войти в историю»
«Челси» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куртуа заявил, что «Реал» отдаст все силы ради победы над «Челси»

Эмери рассказал, что думает о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости