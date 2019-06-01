Садио Мане: "Надо просто идти и побеждать"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане перед финалом Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что "красные" настроены позитивно. "Ливерпуль" год назад проиграл в финале еврокубка.

– У нас есть опыт участия в финале, мы играли тут год назад, но тогда нам не повезло, да и "Реал" был очень уж хорош, – цитирует пресс-служба УЕФА Мане. – Сейчас мы настроены максимально позитивно. Впереди нас ждет большое свершение.

И у нас, и у "Тоттенхэма" очень молодые составы, но в то же время опыта нам всем хватает. Довелось поучаствовать в разных играх. Тут нечего слишком долго думать, надо просто идти и побеждать.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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