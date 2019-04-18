Садио Мане: "Ливерпулю" было тяжко, но командный дух сделал свое дело"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане - о матче с "Порту" (4:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "красные" вышли в полуфинал.

- Было тяжко. Можно было видеть, что Хендо (Джордан Хендерсон - прим. "СЭ") напуган на скамейке. Но командный дух сделал свое дело. Мы не сдавались и в конечном счете забили, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Гол? Я подумал, что был офсайд, если честно. Был удивлен решению судьи. Мы хотели пробиться в полуфинал и решили эту задачу. Это здорово.

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