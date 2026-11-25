«Сабах» — «Барселона»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Сабах» и «Барселона» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 25 ноября. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Баку (Азербайджан) и начнется в 20.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

25 ноября, 20:45. Олимпийский (Баку)

Следить за ключевыми событиями игры «Сабах» — «Барселона» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра потребуется подписка.

В 4-м туре «Сабах» на выезде уступил норвежскому «Викингу» (1:4), а «Барселона» дома разгромила английскую «Астон Виллу» (3:0).

После четырех матчей каталонцы набрали 9 очков и перед вторым игровым днем 5-го тура занимают восьмое место в турнирной таблице Лиги чемпионов. У азербайджанской команды 3 очка и 30-я строчка.