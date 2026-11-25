«Барселона» разгромила «Сабах» в Баку

«Барселона» разгромила «Сабах» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 4:1. Игра прошла на «Олимпийском стадионе» в Баку.

У каталонцев дубль оформил Энтони Гордон — еще один его гол не был засчитан после видеоповтора из-за офсайда. Также у сине-гранатовых отличились Карим Адейеми и Габриэль Жезус. Автором единственного гола азербайджанской команды стал Джой-Ланс Миккельс.

Защитник гостей Алехандро Бальде, который отметился результативной передачей в этом матче, был заменен на 64-й минуте из-за травмы.

«Барселона» набрала 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице общего этапа. «Сабах» с 3 очками находится на 32-й строчке.

В следующем туре «Барселона» 8 декабря сыграет с «Манчестер Сити», а «Сабах» в этот же день встретится с «Вильярреалом».