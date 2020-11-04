Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). По его мнению, в игре с мадридской командой было сложнее, чем против «Баварии» в прошлом туре.

— Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сказал, что «Атлетико» будет приезжать, пока вы их не победите...

— (Смеется) Ну, у нас еще есть ответная игра в Мадриде. Надеюсь, там более грамотно сыграем — организованно в обороне и постараемся реализовать свои моменты в атаке.

— После матча с «Баварией» многие говорили, что немцы играли в полноги. Это реально ощущалось на поле? И с полной ли отдачей сыграло «Атлетико»?

— Если честно, с «Атлетико» было намного тяжелее. Возможно, из-за графика. Но мне-то грех жаловаться, ребята каждые три дня играют, а я пропустил матч с «Сочи» — дали отдохнуть. Но мне точно было нелегче, чем всем. Так что по ощущениям с испанцами реально было сложнее. (Севастиан Терлецкий)