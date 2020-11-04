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«С «Атлетико» было намного тяжелее, чем с «Баварией». Игнатьев — о матче с испанским грандом

07:58
Владислав Игнатьев. Фото Instagram
Владислав Игнатьев. Фото Instagram
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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). По его мнению, в игре с мадридской командой было сложнее, чем против «Баварии» в прошлом туре.

— Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сказал, что «Атлетико» будет приезжать, пока вы их не победите...

— (Смеется) Ну, у нас еще есть ответная игра в Мадриде. Надеюсь, там более грамотно сыграем — организованно в обороне и постараемся реализовать свои моменты в атаке.

— После матча с «Баварией» многие говорили, что немцы играли в полноги. Это реально ощущалось на поле? И с полной ли отдачей сыграло «Атлетико»?

— Если честно, с «Атлетико» было намного тяжелее. Возможно, из-за графика. Но мне-то грех жаловаться, ребята каждые три дня играют, а я пропустил матч с «Сочи» — дали отдохнуть. Но мне точно было нелегче, чем всем. Так что по ощущениям с испанцами реально было сложнее. (Севастиан Терлецкий)

Локомотив — Атлетико

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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