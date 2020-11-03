Артист, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между «Локомотивом» и мадридским «Атлетико».

— У меня хорошее предчувствие, но я очень боюсь ошибиться, — заявил Хаит «СЭ». — Я чудовищный предсказатель, всегда ошибаюсь. У меня хорошее ощущение по всем трем матчам — даже по игре «Краснодар» — «Севилья»

— «Атлетико» славится вязким оборонительным футболом. Стоит сегодня ждать повторения сценария матча «Локомотив» — «Бавария»?

— «Локомотив» прекрасно провел встречу с «Баварией», но немцы — тот соперник, который и сам играет, и другим дает. Думаю, результат матча с «Атлетико» будет таким же, как и с «Баварией», но играть будет гораздо сложнее. Задумок Симеоне хватит, чтобы не дать «Локомотиву» забить. (Константин Колмаков)