Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение от «Реала» по сумме двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вторник, мадридская команда на своем поле в дополнительное время проиграла со счетом 2:3.

«Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать сюда и владеть таким преимуществом, которое было у нас. Но если говорить о двух матчах, за такие ошибки, которые мы допустили, всегда следует наказание. Мы владели инициативой и не паниковали. Считаю, сыграли совсем неплохо. Во втором тайме мы забили дважды и сделали все, что могли», — цитирует пресс-служба УЕФА Рюдигера.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).