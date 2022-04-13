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«Плюс заключается в том, что мы не сдались». Рюдигер — о победе над «Реалом» в ответном матче

Рюдигер прокомментировал вылет «Челси» от «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение от «Реала» по сумме двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вторник, мадридская команда на своем поле в дополнительное время проиграла со счетом 2:3.

«Плюс заключается в том, что мы не сдались. Немногие команды могут приехать сюда и владеть таким преимуществом, которое было у нас. Но если говорить о двух матчах, за такие ошибки, которые мы допустили, всегда следует наказание. Мы владели инициативой и не паниковали. Считаю, сыграли совсем неплохо. Во втором тайме мы забили дважды и сделали все, что могли», — цитирует пресс-служба УЕФА Рюдигера.

По сумме двух матчей мадридская команда одержала победу со счетом 5:4 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:3
Челси
Голы
Маунт, 15 (0:1), Рюдигер, 51 (0:2), Вернер, 75 (0:3), Родригу, 80 (1:3), Бензема, 96 (2:3)
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба Начо (Васкес, 88) Менди (Марселу, 78) Кроос (Камавинга, 73) Модрич Каземиру (Родригу, 78) Вальверде Бензема Винисиус Жуниор (Себальос, 115)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Тиагу Силва Джеймс Канте (Зиеш, 100) Ковачич (Жоржиньо, 106) Лофтус-Чик (Сауль, 106) Маунт Хаверц Вернер (Пулишич, 83)
Предупреждения
Бензема 37’, Вальверде 68’, Камавинга 90+1’, Карвахаль 118’  -  Джеймс 10’, Зиеш 102’, Хаверц 109’, Аспиликуэта 113’
Судьи
Марчиняк (Польша)

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034659--real-madrid-vs-chelsea/
Антонио Рюдигер
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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