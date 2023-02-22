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Сегодня, 05:06

Рюдигер — о победе над «Ливерпулем»: «Это безумие»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антонио Рюдигер.
Фото Reuters

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал победу над «Ливерпулем» (5:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это безумие. Видел во время матча, что «Реал» все еще верит в успех, но камбек в таком стиле — просто безумие. Мы сказали себе, что нам нужен только один гол, и мы это сделали, причем достаточно быстро. После этого мы вернулись в игру. Никогда не переживал такой вечер в футболе, как сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Рюдигера.

Ответная игра состоится через три недели в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

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Антонио Рюдигер
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