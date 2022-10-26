Рюдигер объяснил, почему «Реал» проиграл «Лейпцигу»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал поражение от «Лейпцига» (2:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Первые 15 или 20 минут мы немного спали. Мы дважды пропустили после розыгрыша угловых, и после этого нам стало совсем нелегко, а наши соперники набрали обороты. Мы знали, что у них серьезная цель, а мы были не готовы обыгрывать их. В конце концов, не нужно нам искать оправдания. Мы хотели победить и обеспечить себе первое место», — цитирует пресс-служба УЕФА Рюдигера.

«Реал» лидирует в своей группе с 10 очками и гарантировал себе выход в плей-офф. «Лейпциг» набрал 9 очков и идет вторым в таблице.