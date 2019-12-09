Рюдигер готов выйти на поле впервые с сентября

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отметил, что защитник Антонио Рюдигер сможет сыграть против «Лилля» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Немец не выходил на поле с сентября из-за травмы и провел в нынешнем сезоне всего 45 минут.

— Его травма залечена, он чувствует себя хорошо, — цитирует AFP Лэмпарда. — Но есть другие потери. У Томори проблемы с бедром. Он не сыграет из соображений безопасности. По-прежнему отсутствует и Жиру.