Рыбус считает, что «Локомотив» мог сыграть вничью с «Атлетико»

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус — о матче с «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов.

— Допустили простые ошибки, а Лига чемпионов такие не прощает, — цитирует поляка официальный сайт УЕФА. — В первом тайме играли нормально, хотя «Атлетико» имел преимущество. Жаль, что уступили — могли сыграть вничью. Классный момент был у Крыховяка, если бы он забил — мы бы понеслись вперед и, возможно, сравняли счет.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей