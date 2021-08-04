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Руй Витория — о поражении «Спартака»: «Это часть роста команды»

23:06
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение команды от «Бенфики» (0:2) в третьем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов.

«Первый тайм сложился хорошо для обеих команд. В перерыве мы скорректировали игру, старались что-то улучшить, но пропустили быстрый гол, который придал нам нервозности, а сопернику спокойствия. Это часть роста команды, часть жизни. Нам противостоял хороший соперник, который постоянно играет в Лиге чемпионов», — сказал Витория.

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.

Спартак — Бенфика

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Максим Алланазаров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры