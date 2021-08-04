Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение команды от «Бенфики» (0:2) в третьем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов.

«Первый тайм сложился хорошо для обеих команд. В перерыве мы скорректировали игру, старались что-то улучшить, но пропустили быстрый гол, который придал нам нервозности, а сопернику спокойствия. Это часть роста команды, часть жизни. Нам противостоял хороший соперник, который постоянно играет в Лиге чемпионов», — сказал Витория.

Ответный матч состоится в Португалии 10 августа.