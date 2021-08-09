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Руй Витория — о матче с «Бенфикой»: «Нельзя, чтобы эмоции перевешивали душу, это важно»

19:52
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от ответного матча против «Бенфики» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

— Как игроки пережили критику после поражений? 

— Обычно, когда проигрываешь, начинаешь искать ошибки. Мы всегда стараемся делать лучшее для команды и верим в своих игроков. У нас не просто 11 игроков, у нас все готовы на 100%. На каждую игру мы собираем оптимальный стартовый состав. Когда проигрываешь, ситуация всегда не очень, прежде всего, в эмоциональном плане. У нас должно быть хладнокровие и холодная голова. Все чувства должны быть сбалансированы, нельзя, чтобы эмоции перевешивали душу, это точно важно. Наши ребята — бойцы, они будут работать строго.

Матч состоится во вторник, 10 августа, на стадионе в Лиссабоне и начнется в 22.00 (мск). В первой игре в Москве со счетом 2:0 победила «Бенфика».

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Максим Алланазаров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры