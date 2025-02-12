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12 февраля 2025, 01:57

Руй Боржеш: «Спортинг» заслуживал большего в матче с «Боруссией», учитывая то, как мы себя проявляли»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:3) в первом матче стыового раунда Лиги чемпионов.

«Мы отлично провели первый тайм и в целом заслуживали большего, учитывая то, как мы себя проявляли, старались прессинговать и выигрывали дуэли. Мы были действительно большими молодцами. Во втором тайме тоже старались играть с позиции силы, но начали пропускать, хотя игра была равной. В этом плане дортмундцы молодцы», — цитирует пресс-служба УЕФА Боржеша.

Ответная игра состоится через неделю в Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 19 февраля.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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