Руй Боржеш: «Спортинг» заслуживал большего в матче с «Боруссией», учитывая то, как мы себя проявляли»

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:3) в первом матче стыового раунда Лиги чемпионов.

«Мы отлично провели первый тайм и в целом заслуживали большего, учитывая то, как мы себя проявляли, старались прессинговать и выигрывали дуэли. Мы были действительно большими молодцами. Во втором тайме тоже старались играть с позиции силы, но начали пропускать, хотя игра была равной. В этом плане дортмундцы молодцы», — цитирует пресс-служба УЕФА Боржеша.

Ответная игра состоится через неделю в Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 19 февраля.