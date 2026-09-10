Боржеш: «Поддержка трибун сыграла ключевую роль в победе над «Галатасараем»»

Главный тренер «Спортинга» Руй Боржеш прокомментировал победу над «Галатасараем» (3:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Важно начать общий этап с победы, особенно учитывая, что у нас молодая команда и некоторые игроки впервые выступают в Лиге чемпионов. Очень важно чувствовать такую поддержку — она сыграла ключевую роль в победе над «Галатасараем», который в первом тайме действовал очень интенсивно. Знали, что соперник будет высоко прессинговать и постарается доминировать. Они забили со стандарта, где им немного повезло. Первые 25 минут нам было трудно наладить игру, но затем втянулись в матч», — приводит официальный сайт УЕФА слова Боржеша.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов португальская команда сыграет с «Лансом», а «Галатасарай» встретится с «Барселоной». Оба матча пройдут 13 октября.