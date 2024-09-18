Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:40

Нигматуллин — о возможном дебюте Сафонова: «Такие игры — это маленькие шансы, которыми он должен воспользоваться»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от дебютной игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«Безусловно, нужно как можно скорее дебютировать. Конечно, тяжело начинать сразу в Лиге чемпионов, ведь до этого он сыграл лишь один матч за «ПСЖ», но он уже давно тренируется в команде. Такие матчи очень важны для Матвея, чтобы в него поверили и думали, что он может выйти в любой момент и сыграть не хуже Доннаруммы. Такие игры — это маленькие шансы, которые у него будут появляться, и которыми он должен воспользоваться, чтобы переиграть Доннарумму, который является основным. Вообще, так часто и бывает, когда ты случайно вышел и великолепно сыграл, как Матвей умеет. И после такого тренер уже задумывается, кого ставить дальше. Так что я желаю Матвею воспользоваться этим маленьким появившимся шансом», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на домашний матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны», Джанлуиджи Доннарумма — нет. Вторым вратарем в списке значится Арно Тенас.

Матч «ПСЖ» — «Жирона» пройдет 18 сентября и начнется в 22.00 мск.

Денис Сафронов

Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Семин пожелал удачи Сафонову в дебютной игре за «ПСЖ»: «Блестящий шанс, надо сыграть на ноль»
Сафонов в заявке «ПСЖ» на матч с «Жироной», Доннаруммы в списке нет
Теперь точно: в среду Сафонов дебютирует за «ПСЖ». Сразу — в Лиге чемпионов
Сафонов может дебютировать в «ПСЖ» в матче против «Бреста»
Карпин рассказал, как Сафонов изменился после перехода в «ПСЖ»: «Наконец-то увидел его в тренажерном зале!»
Кафанов — о тренировках Сафонова в сборной: «Выполнить программу полностью не получилось, но сделали максимум»
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Семин пожелал удачи Сафонову в дебютной игре за «ПСЖ»: «Блестящий шанс, надо сыграть на ноль»
Сафонов в заявке «ПСЖ» на матч с «Жироной», Доннаруммы в списке нет
«ПСЖ» Сафонова против «Жироны», «Манчестер Сити» — «Интер». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Мбаппе тащит «Реал» и в Лиге чемпионов — за что его критикуют? И при чем здесь Винисиус?
«ПСЖ» — «Жирона»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости