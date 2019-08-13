"Русенборг" обыграл "Марибор" в отборочном турнире Лиги чемпионов

"Русенборг" выиграл у "Марибора" (3:1) в ответном матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей отличились Александр Седерлунд и Андреас Конрадсен, который сделал дубль. У гостей единственный мяч забил Руди Пожег Ванцаш.

В первом матче "Русенборг" победил с аналогичным счетом. В четвертом раунде команда сыграет с победителем пары "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия).

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Русенборг" (Норвегия) - "Марибор" (Словения) - 3:1 (0:1)

Голы: Пожег Ванцаш, 45+2 (0:1). Седерлунд, 53 (1:1). Конрадсен, 61 (2:1). Конрадсен, 81 (3:1).

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен (Троннсен, 87), Конрадсен (Сейде, 90), Лундемо, Седерлунд, Акинтола, Адегбенро (Осен, 78).

"Марибор": Пирич, Вилер, Милец, Ивкович, Перичич, Врховец, Кронаветер (Котник, 69), Крецу, Таварес (Захович, 69), Хотич (Крамарич, 82), Пожег Ванцаш.

Предупреждения: Лундемо, 17. Конрадсен, 39.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

13 августа. Тронхейм. Стадион "Леркендаль".

Первый матч – 3:1

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