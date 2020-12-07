Румынский арбитр рассудит «Зенит» и «Боруссию»

Румынский арбитр Иштван Ковач обслужит матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией», информирует сайт УЕФА.

Встреча группы F пройдет в Санкт-Петербурге во вторник и начнется в 20.55 по московскому времени.

Помогать Ковачу будут лайнсмены Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, четвертый рефери — Мариус Аврам. ВАР — голландец Йохем Камфейс, его асситсентом будет Кевин Блом.