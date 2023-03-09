Румынский арбитр Хацеган: «После матча между ЦСКА и «Манчестер Сити» писали, что я продался русским за большие деньги»

Румынский арбитр Овидиу Хацеган рассказал, как судил матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Сити» (1:2).

— Да, я судил эту игру, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Хацегана. — Получается, это был 2014 год? Нет, 2013-й. Ничего себе, прошло уже 10 лет с той поры. Как же быстро летит время. А случилась тогда ситуация, что Яя Туре обиделся на то, что кто-то ему что-то кричал с трибун и потребовал остановить матч.

— На следующий день вся английская пресса критиковала работу всей вашей судейской бригады. Не было, наверно, ни одного издания, которое не обвинило бы в расизме...

— Да, английские журналисты просто разнесли меня тогда, будто я сам тогда не судил игру в поле, а сидел на трибуне стадиона и оскорблял Яя Туре. Он, к слову, тоже сильно обиделся на меня. Что только не писали про меня тогда. Что я и продался русским за большие деньги, что я сам поддерживаю расизм. Хотя тот матч «Сити» выиграл и взял три очка.

— Я слышал, что потом даже тогдашний президент УЕФА Мишель Платини поддержал то решение не останавливать игру и сказал, что оно было правильным?

— Этот скандал дошел и до самой верхушки УЕФА. Но там все понимали, что любой судья действует строго по регламенту, которого мы должны придерживаться. И этот регламент разрабатывается самим же УЕФА.