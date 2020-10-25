Румын Иштван Ковач будет главным арбитром матча 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария», сообщает официальный сайт УЕФА.

Его помощниками станут соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене, четвертым арбитром станет Мариус Аврам.

За VAR будут отвечать испанцы Алехандро Эрнандес и Гильермо Куадра.

Матч «Локомотив» — «Бавария» пройдет во вторник, 27 октября. Начало — в 20.55 (мск).