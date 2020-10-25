Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Румынская бригада арбитров обслужит матч «Локомотив» — «Бавария»

14:16
Иштван Ковач. Фото Twitter
Иштван Ковач. Фото Twitter
Теги:

Румын Иштван Ковач будет главным арбитром матча 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария», сообщает официальный сайт УЕФА.

Его помощниками станут соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене, четвертым арбитром станет Мариус Аврам.

За VAR будут отвечать испанцы Алехандро Эрнандес и Гильермо Куадра.

Матч «Локомотив» — «Бавария» пройдет во вторник, 27 октября. Начало — в 20.55 (мск).

Опрос

проголосовало: 14834
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир