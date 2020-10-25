Румынская бригада арбитров обслужит матч «Локомотив» — «Бавария»
14:16
Румын Иштван Ковач будет главным арбитром матча 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария», сообщает официальный сайт УЕФА.
Его помощниками станут соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене, четвертым арбитром станет Мариус Аврам.
За VAR будут отвечать испанцы Алехандро Эрнандес и Гильермо Куадра.
Матч «Локомотив» — «Бавария» пройдет во вторник, 27 октября. Начало — в 20.55 (мск).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур