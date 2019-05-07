Руководители "Барселоны" перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" возложили цветы к мемориалу жертв трагедии на "Хиллсборо".

15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем" произошла давка среди болельщиков на трибуне, повлекшая смерть 96 болельщиков "красных". Всего же в трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек. Мемориал установлен на стадионе "красных" - "Энфилде".

Матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится сегодня на "Энфилде", начало - в 22.00 по московскому времени. В первой игре каталонцы выиграли 3:0.

.@FCBarcelona directors paid their respects by laying a wreath at the Hillsborough memorial on behalf of the club. pic.twitter.com/5PW8BeqWS0 – Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона"