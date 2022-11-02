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Сегодня, 12:20

Руководство «Барселоны» поддерживает Хави

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Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте выразил поддержку главному тренеру каталонцев Хави.

Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов по итогам группового турнира. Сине-гранатовые заняли третье место в группе С с 7 очками, что позволит им выступить в плей-офф Лиги Европы.

«Хави — тренер, которого мы любим, в этом нет никаких сомнений. Он собирается дать нам все титулы, которые нам нужны», — цитирует слова вице-президента As.

Ранее сообщалось, что Микель Артета может возглавить «Барселону».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Ювентус
ПСЖ

П2

25%

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ТБ 2.5

24%

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16%

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22%

1.95

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Интер 0
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Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
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