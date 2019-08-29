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Рукопожатие Роналду и Месси на жеребьевке Лиги чемпионов. Фото

19:22
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В Монако, во дворце «Гримальди Форум», проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Мероприятие посетили многие футболисты, среди которых нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси. Футболисты пожали друг другу руки перед началом жеребьевки.

В групповом этапе Лиги чемпионов примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой.

Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Гид по жеребьевке Лиги чемпионов

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