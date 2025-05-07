Руис забил первый в карьере гол в Лиге чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис отметился забитым мячом в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала».

29-летний испанец открыл счет на 27-й минуте игры. Этот гол стал для него первым в карьере в Лиге чемпионов. Полузащитник проводит 46-й матч в турнире.

Игра команд проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Арсенал».

Руис выступает за парижан с 2022 года. Ранее он представлял «Наполи», в составе которого сыграл 14 матчей в Лиге чемпионов.