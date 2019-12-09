Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия отметил, что его команда отдаст все силы ради победы над «Лейпцигом» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Он подчеркнул, что рассматривает только первое место в группе, где также выступают «Зенит» и «Бенфика».

— Я ради таких матчей сюда и пришел, — цитирует AFP Гарсия. — Нужно хорошо понимать команду и соперников. Мои игроки знают, какую проблему им нужно решить. Им нужно отдать все силы на поле. Только выход из группы будет засчитан в актив. Есть только один вариант — первое место. Это будет тяжело, потому что «Лейпциг» сейчас — лучшая команда в группе.