Руди Гарсия: «У Лиона» не будет специального плана для сдерживания Роналду"

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» сыграет точно так, как под началом Сарри играли «Наполи» и «Эмполи». Это тонкий тактик, тут сомнений быть не может, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — В то же время «Ювентус» настолько силен, что на его игру смена тренера не очень-то и влияет. На прошлой неделе все мы были уверены, что победят «Ливерпуль» и «ПСЖ»... Теперь наш черед воспользоваться своим шансом и показать свой лучший футбол. Нам просто необходимо это сделать в первом матче с «Юве».

Если будем только обороняться, не выиграем. Чтобы победить, нам нужна помощь болельщиков. Они придадут нам энергии и помогут сыграть на все сто. Роналду — очень целеустремленный футболист. Здорово, что нам предстоит против него сыграть. Специального плана по его сдерживанию у нас не будет, так в этом случае еще потребуются подобные планы для Дибалы и Игуаина".

Матч «Лион» — «Ювентус» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.