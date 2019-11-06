Руди Гарсия: «Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия после победы над «Бенфикой» в 4-м туре Лиги чемпионов (3:1) отметил, что залогом успеха стала игра во втором тайме. По его словам, теперь «ткачам» нужно добиться хорошего результата в игре с «Зенитом».

— Убедительная игра во втором тайме принесла нам победу, но этого недостаточно, если учитывать, какой у нас потенциал, — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия. — В первом тайме мы выглядели поинтереснее, а когда пропустили в концовке, то не стали паниковать. Теперь у нас есть комфортный отрыв от «Бенфики». Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там.

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