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Руди Гарсия: «Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там»

04:52
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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия после победы над «Бенфикой» в 4-м туре Лиги чемпионов (3:1) отметил, что залогом успеха стала игра во втором тайме. По его словам, теперь «ткачам» нужно добиться хорошего результата в игре с «Зенитом».

— Убедительная игра во втором тайме принесла нам победу, но этого недостаточно, если учитывать, какой у нас потенциал, — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия. — В первом тайме мы выглядели поинтереснее, а когда пропустили в концовке, то не стали паниковать. Теперь у нас есть комфортный отрыв от «Бенфики». Осталось только поехать в Санкт-Петербург и добиться хорошего результата там.

Лион — Бенфика

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027085/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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