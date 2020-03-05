Руди Гарсия — об игре с «Ювентусом»: «Посмотрим, будем ли играть без зрителей или за пределами Италии»
16:45
Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия не знает, где пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Первая встреча завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.
По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 2263 человека, зафиксировано 79 летальных исходов. Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий, включая футбольные матчи, без зрителей. Эта мера будет действовать до 3 апреля.
— Мы, честно говоря, не знаем, когда будем играть против «Ювентуса», — приводит слова Гарсии Football Italia. - Нам сначала нужно подумать о воскресной игре против «Лилля».
Посмотрим, будем ли играть без зрителей или за пределами Италии. Мы скоро узнаем об этом.
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