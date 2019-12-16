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Руди Гарсия: «Настоящее удовольствие принимать «Ювентус»

15:43
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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где французский клуб встретится с «Ювентусом».

— Это большой вызов, настоящее удовольствие принимать «Ювентус», — цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА. — Мы в 16 лучших командах Европы. Миралем Пьянич (играл при Гарсии в «Роме», а также выступал за «Лион», — прим. «СЭ») — человек с отличными качествами, невероятно квалифицированный. Он большая сила «Ювентуса». Рад приветствовать Маурицио Сарри. Он очень хороший тренер с большим опытом.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Жеребьевка 1/8 финала




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