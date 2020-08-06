Руди Гарсия: «Матч с «Ювентусом» не будет похож на игру с «ПСЖ»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Мы быстро переварили поражение от «ПСЖ» (в финале Кубка лиги — Прим. «СЭ») и переключились на этот матч. Бруну Гимарайнш — хороший игрок. Он приехал к нам не так давно, но уже много дал нам»

Завтрашний матч будет совсем не таким, как в прошлую пятницу. Мы очень рады, что играем на таком уровне, и очень хотим пройти в четвертьфинал. В «Ювентусе» много прекрасных игроков. Мы приехали сюда переполненными чувством скромности, но у при этом у нас много амбиций".

Матч «Ювентус» — «Лион» состоится 7 августа. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб победил 1:0.