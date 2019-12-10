Руди Гарсия: «Лиону» следует опасаться не Вернера, а весь «Лейпциг»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» отметил, что стоит опасаться не только форварда Тимо Вернера.

— Тимо Вернера я знаю очень хорошо, моя команда играла против него в 2018 году, — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия. — Это быстрый и очень эффективный нападающий, но нам следует опасаться не его, а всю команду соперника. Необходимо сыграть на пределе своих возможностей. Именно ради таких матчей я и пришел в клуб. Мои ребята понимают, что стоит на кону. Все готовы выложиться без остатка.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры