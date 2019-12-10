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Руди Гарсия: «Лиону» следует опасаться не Вернера, а весь «Лейпциг»

03:42
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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» отметил, что стоит опасаться не только форварда Тимо Вернера.

— Тимо Вернера я знаю очень хорошо, моя команда играла против него в 2018 году, — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия. — Это быстрый и очень эффективный нападающий, но нам следует опасаться не его, а всю команду соперника. Необходимо сыграть на пределе своих возможностей. Именно ради таких матчей я и пришел в клуб. Мои ребята понимают, что стоит на кону. Все готовы выложиться без остатка.

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027117/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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