Руди Гарсия: «Лион» выглядел острее «Бенфики», но проиграл из-за ошибки»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия после поражения от «Бенфики» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что второй тайм получился лучше первого.

— Мы не был в должной мере точными в первом тайме, но смотрелись лучше во втором, — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия. — Как плюс можем занести себе то, что смогли проявить характер и сравнять счет после перерыва. После этого мы выглядели острее соперника, но проиграли из-за ошибки.

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