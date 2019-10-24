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Руди Гарсия: «Лион» выглядел острее «Бенфики», но проиграл из-за ошибки»

07:54
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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия после поражения от «Бенфики» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что второй тайм получился лучше первого.

— Мы не был в должной мере точными в первом тайме, но смотрелись лучше во втором, — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия. — Как плюс можем занести себе то, что смогли проявить характер и сравнять счет после перерыва. После этого мы выглядели острее соперника, но проиграли из-за ошибки.

Бенфика — Лион

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027061/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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