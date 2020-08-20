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Руди Гарсия: «Лион» должен был забивать первым, но затем в счете повел соперник»

01:05
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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

– Мы должны были забивать первыми, но затем в счете повел соперник благодаря индивидуальному мастерству Гнабри, – приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА. – Чувство несправедливости откинуло нас назад, но даже во втором тайме мы старались не сдаваться.

Во втором тайме мы начали действовать шире, прибавили в игре. Токо-Экамби мог отыграть один мяч, но Нойер не дал этого сделать. Мы не давали «Баварии» расслабиться, и думаю, что она была счастлива нас обыграть, пусть и считалась заведомым фаворитом.

Мы можем гордиться своим выступлением, но прямо сейчас, конечно, мы разочарованы. Удача полностью отвернулась от нас на старте матча, когда мы не реализовали два блестящих момента.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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