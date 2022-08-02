Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Монако» отметил, что хочет пройти в следующую стадию.

«У нас хорошее настроение после матча в субботу. После такого матча растет доверие к команде, но во вторник мы играем против другой команды с другими качествами. У «Монако» есть класс в атаке. Мы должны принять это во внимание, в том числе и систему, в которой они играют. Если вы с нетерпением ждете важного момента, необходимо быть на пике формы. Моя цель — попасть в Лигу чемпионов», — цитирует vi.nl ван Нистелроя.

Матч состоится в Монако на стадионе «Луи II» во вторник, 2 августа. Начало встречи в 21.00 по московскому времени.