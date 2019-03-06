Руд Гуллит: "У Солари есть все основания опасаться за свое будущее"

Бывший игрок сборной Голландии Руд Гуллит считает, что положение главного тренера "Реала" Сантьяго Солари стало шатким. Мадридцы вылетели из Лиги чемпионов, проиграв дома в 1/8 финала турнира "Аяксу" со счетом 1:4.

– У Солари есть все основания опасаться за свое будущее, – цитирует beInSports Гуллита. – "Реал" был унижен "Барселоной", а теперь еще и это. Как этот момент обойти? Что будет впереди? Никто сейчас не хочет об этом думать. Кого "Реалу" нанимать? Вряд ли Моуринью сейчас согласится прийти. Я не могу поверить в это. Он же ничего не сможет выиграть.