Руд Гуллит: "Гвардьола больше не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси"

Голландский тренер Руд Гуллит отметил, что у Хосепа Гвардьолы не получается победить в Лиге чемпионов после ухода из "Барселоны" из-за того, что в составе его команды нет Лионеля Месси. Испанец ушел из каталонского клуба в 2012 году, после чего возглавлял "Баварию" и "Манчестер Сити".

- Гвардиола больше не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси, - приводит Sky Sports слова Гуллита. - Он был близок к этому в "Баварии", но не получилось. А победа в чемпионате Германии - это не успех, потому что это они делают почти каждый год.