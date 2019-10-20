«Рубин» вспомнил победу над «Барселоной», которой исполнилось десять лет
10:01
«Рубин» в своем официальном Twitter вспомнил историческую победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Ей сегодня, 20 октября, исполнилось десять лет.
— 10 лет победе над «Барселоной» на «Камп Ноу»! — говорится в сообщении казанского клуба. — 20 октября 2009 года «Рубин» одержал, пожалуй, самую выдающуюся победу в своей истории, обыграв в гостях «Барселону» со счетом 2:1. Игра, которую не забыть!
? лет победе над «Барселоной» на «Камп Ноу»!— «Рубин» Казань (@fcrk) October 20, 2019
20 октября 2009 года «Рубин» одержал, пожалуй, самую выдающуюся победу в своей истории, обыграв в гостях «Барселону» со счётом 2:1 ?
Игра, которую не забыть! ?? pic.twitter.com/aZncYFc9sp
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