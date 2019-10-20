«Рубин» вспомнил победу над «Барселоной», которой исполнилось десять лет

«Рубин» в своем официальном Twitter вспомнил историческую победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Ей сегодня, 20 октября, исполнилось десять лет.

— 10 лет победе над «Барселоной» на «Камп Ноу»! — говорится в сообщении казанского клуба. — 20 октября 2009 года «Рубин» одержал, пожалуй, самую выдающуюся победу в своей истории, обыграв в гостях «Барселону» со счетом 2:1. Игра, которую не забыть!