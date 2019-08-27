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«Рубин» и «Урал» пожелали «Краснодару» удачи в матче с «Олимпиакосом»

11:43
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«Рубин» и «Урал» в Twitter пожелали «Краснодару» удачи в ответном домашнем матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом». В первом матче «быки» уступили со счетом 0:4.

— Удачи, — написал «Рубин», приложив гифку «Ты можешь это сделать».

— Удачи сегодня! В воскресенье ждем вас в статусе участника группового этапа Лиги чемпионов, — написал «Урал».

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится во вторник 27 августа в 22.00 (московское время), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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