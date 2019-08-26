Рубен Семеду: «Краснодар» не стоит недооценивать»

Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду на пресс-конференции перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара» заявил, что на данной стадии турнира все команды сильны по-своему, передает корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Как воспитанник «Порту», вы радовались или расстроились победе «Краснодара» над португальцами?



— Я уверен, что на том уровне, где мы находимся, все команды сильны по-своему. Мы довольны своим результатом, но соперника не стоит недооценивать. Нам надо смотреть вперед. Игра будет сложной, но мы постараемся показать хорошую игру.



— Если счет будет нулевым, учитывая подготовку команды, будет ли это хорошим результатом? Какой будет тактика вашей команды?



— Это очень здорово, что мы не пропускали голы несколько игр подряд. Высокие результаты повышают ожидания от нас еще больше, что мы лучше сыграем.

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится в столице Кубани 27 августа, начало игры — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Краснодар» — «Олимпиакос»

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