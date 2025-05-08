РПЛ — о выходе «ПСЖ» с Сафоновым в финал Лиги чемпионов: «Стоило лишь правильно усилиться»

Пресс-служба РПЛ опубликовала в Telegram-канале пост после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале турнира французская команда победила «Арсенал» по сумме двух встреч (3-1). За «ПСЖ» выступают российский голкипер Матвей Сафонов и грузинский вингер Хвича Кварацхелия.

«А стоило лишь правильно усилиться. Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия вместе с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов!» — говорится в сообщении РПЛ.

За трофей парижане поборются с «Интером». Решающий матч состоится 31 мая в Мюнхене.