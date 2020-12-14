Розе с нетерпением ждет матчей с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
17:40
Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команде предстоит сыграть с «Манчестер Сити».
«Конечно, это будет большое испытание, но мы с нетерпением ждем его, — цитирует Розе официальный сайт УЕФА. — Вы знаете, чего нам ждать от «Манчестер Сити» и тренера этой команды. Мы знаем, как они играют и какими индивидуальными качествами обладаем»
Первый матч состоится в Германии, второй — в Англии. Точный календарь этой стадии станет известен позднее.
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