Розе о матче с «Шахтером»: «Мы оставили 6:0 в прошлом»

Главный тренер «Боруссии» Менхенгладбах Марко Розе рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов с «Шахтером». В первой игре его команда победила 6:0.

«Первый матч нам не поможет, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Мы оставили те 6:0 в прошлом. Такие матчи могут иногда случиться с кем угодно. «Шахтер» выйдет с другим настроем и будет играть на победу. У них много сильных сторон. Все, о чем мы говорили перед первой игрой, по-прежнему в силе.

Мы в хорошей форме. Знаем, что можем направить события в нужное нам русло. Сыграно три матча — не больше и не меньше. Матч с «Шахтером» остается важным. Нельзя позволить себе отвлекаться. Надо сосредоточиться на нашей игре, а в Лиге чемпионов нужно показывать свой лучший футбол против любого соперника».

Матч «Боруссия» — «Шахтер» состоится 25 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.