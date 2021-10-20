«Сегодня была слишком открытая игра». Ройс прокомментировал поражение от «Аякса»

Капитан «Боруссии» Марко Ройс после поражения от «Аякса» (0:4) в Лиге чемпионов признал, что первый гол был забит после его ошибки.

«Аякс» создал множество моментов и реализовал большинство из них. К первому голу привела моя ошибка — я неправильно оценил подачу. У нас тоже были моменты. Эрлинг мог забить, но не получилось. Сегодня была слишком открытая игра, и «Аякс» был лучше", — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса.