«Сегодня была слишком открытая игра». Ройс прокомментировал поражение от «Аякса»
03:21
Капитан «Боруссии» Марко Ройс после поражения от «Аякса» (0:4) в Лиге чемпионов признал, что первый гол был забит после его ошибки.
«Аякс» создал множество моментов и реализовал большинство из них. К первому голу привела моя ошибка — я неправильно оценил подачу. У нас тоже были моменты. Эрлинг мог забить, но не получилось. Сегодня была слишком открытая игра, и «Аякс» был лучше", — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032716--ajax-vs-dortmund/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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