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Ройс назвал, за счет чего «Боруссия» обыграла «Зенит»

04:39
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Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после победы над «Зенитом» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:1) считает, что команда выиграла за счет характера.

— Победу красивой не назовешь — мы выиграли за счет характера, а не благодаря мастерству, — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. — Но выигрывать надо и такие матчи. Очень здорово, что удалось победить и занять первое место, учитывая все наши кадровые проблемы.

Три очка нам дались с большим трудом. В первом тайме создали лишь пару моментов, но после перерыва атаковали куда опаснее. Нам нужно было играть активнее, поскольку мы знали, что «Лацио» выигрывает у «Брюгге». Хотели во что бы то ни стало занять первое место в группе.

Зенит — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029464--zenit-vs-dortmund/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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