Ройс назвал, за счет чего «Боруссия» обыграла «Зенит»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после победы над «Зенитом» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:1) считает, что команда выиграла за счет характера.

— Победу красивой не назовешь — мы выиграли за счет характера, а не благодаря мастерству, — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. — Но выигрывать надо и такие матчи. Очень здорово, что удалось победить и занять первое место, учитывая все наши кадровые проблемы.

Три очка нам дались с большим трудом. В первом тайме создали лишь пару моментов, но после перерыва атаковали куда опаснее. Нам нужно было играть активнее, поскольку мы знали, что «Лацио» выигрывает у «Брюгге». Хотели во что бы то ни стало занять первое место в группе.