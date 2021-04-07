Ройс назвал отличной игру «Боруссии» против «Манчестер Сити»

Капитан «Боруссии» Марко Ройс после поражения от «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что второй гол не нужно было пропускать. Фил Фоуден забили дортмундцам на последней минуте основного времени.

«Мы раздосадованы. Пропускать за секунду до конца было ни к чему. На пару секунд мы выключились из игры, и соперники продемонстрировали свое мастерство. Нам нужно было предотвращать тот навес. В целом же, думаю, мы продемонстрировали отличную игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса.

Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.