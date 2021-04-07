Ройс назвал отличной игру «Боруссии» против «Манчестер Сити»
02:08
Капитан «Боруссии» Марко Ройс после поражения от «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что второй гол не нужно было пропускать. Фил Фоуден забили дортмундцам на последней минуте основного времени.
«Мы раздосадованы. Пропускать за секунду до конца было ни к чему. На пару секунд мы выключились из игры, и соперники продемонстрировали свое мастерство. Нам нужно было предотвращать тот навес. В целом же, думаю, мы продемонстрировали отличную игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса.
Ответный матч состоится в Германии через неделю, 14 апреля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029486--man-city-vs-dortmund/
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