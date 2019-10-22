Ройс и Алькасер не помогут «Боруссии» в матче с «Интером»
14:43
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс и нападающий Пако Алькасер не сыграют в матче Лиги чемпионов против «Интера», сообщает Football Italia.
Алькасер не успел восстановиться после повреждения ахиллова сухожилия. Ройс не сможет сыграть из-за гриппа. Таже травмировался и защитник Марсель Шмельцер. При этом вернулся в строй голкипер Роман Бюрки.
Матч «Интер» — «Боруссия» состоится 23 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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