17:39 | Футбол — Лига чемпионов

"Ростов" пожелал "Краснодару" удачи в Лиге чемпионов

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"Ростов" в официальном Twitter поддержал "Краснодар" перед дебютным матчем Лиги чемпионов против "Порту" в 3-м отборочном раунде турнира.

- Сегодня ФК "Краснодар" впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА, - написал клуб. - Желаем "быкам" пройти как можно дальше в престижнейшем европейском турнире.

Матч "Краснодар" - "Порту" состоится сегодня 7 августа в 20.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

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