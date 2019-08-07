"Ростов" пожелал "Краснодару" удачи в Лиге чемпионов

"Ростов" в официальном Twitter поддержал "Краснодар" перед дебютным матчем Лиги чемпионов против "Порту" в 3-м отборочном раунде турнира.

- Сегодня ФК "Краснодар" впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА, - написал клуб. - Желаем "быкам" пройти как можно дальше в престижнейшем европейском турнире.

Матч "Краснодар" - "Порту" состоится сегодня 7 августа в 20.00 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Удачи «быкам» в Лиге чемпионов!



Сегодня ФК «Краснодар» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.



В 20:00 наши южные соседи примут «Порту» в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ.



Желаем «быкам» пройти как можно дальше в престижнейшем европейском турнире. pic.twitter.com/YSEdCdrQE0 — Football Club Rostov (@rostovfc) August 7, 2019

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